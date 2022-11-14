شركة إماراتية تتعهد بالتحول إلى المركبات صفرية الانبعاث على هامش «COP27»

وقعت مؤسسة «بيئة» الإماراتية، ميثاق «المركبات صفرية الانبعاثات»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وتعمل الأطراف الموقعة على التعهد، الذي أطلقته المملكة المتحدة خلال رئاستها لمؤتمر «COP26»، وعددها حوالي 200 مؤسسة وشركة، على وضع خارطة طريق للتحول كلياً للمركبات والحافلات صفرية الانبعاثات بحلول 2040.

وقال نايجل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر تغير المناخ «كوب 26»: نتوقع أن تشعر المزيد من الحكومات والجهات غير الحكومية المشاركة في مؤتمر «كوب 27» بضرورة التحرك نحو تحقيق الحيادي المناخي في قطاع التنقل بالمنطقة.

الارتقاء باستراتيجيات الحياد المناخي

وخلال التوقيع، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي: «نلتزم بتمهيد الطريق للعمل المستدام بما ينسجم مع مكانتنا كشركة رائدة في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك طرحنا من خلال شركاتنا وابتكاراتنا العديد من النماذج الموجهة للارتقاء باستراتيجيات الحياد المناخي وتحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات».

وأضاف الحريمل: «ستكون المركبات صفرية الانبعاثات إحدى الركائز الأساسية لتطوير شبكات النقل فائقة الترابط والتي يسهل الوصول إليها في المدن المستقبلية الذكية والمستدامة. وسنواصل من خلال بيئة للنقل، شركتنا المختصة في مجال التحول نحو التنقل المستدام، واستكشاف آفاق اعتماد المركبات صفرية الانبعاثات في مختلف القطاعات، إلى جانب الحلول التي تدعم الحاجة إلى البنية التحتية للتنقل الأخضر في المنطقة».

مخرجات قمة جلاسكو

وخلال العام الماضي، أطلقت المملكة المتحدة خلال ترأسها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP26»، في جلاسكو ميثاق المركبات صفرية الانبعاثات، حيث بادرت العديد من الحكومات والشركات ومصنعي المركبات ومشغلي الأساطيل بالتوقيع على التعهد منذ ذلك الوقت.

ويُعد مشروع منشأة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة واحداً من أهم مشاريع المجموعة وأول مصنع من نوعه يدخل حيّز التشغيل التجاري في المنطقة. وتساهم المحطة في معالجة ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات الصلبة سنوياً بدلاً من نقلها إلى المكبات، إلى جانب تلبية احتياجات حوالي 28 ألف منزل من الطاقة في الشارقة. وتُعد المحطة أول مشاريع شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تأسست بموجب الشراكة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة بيئة.