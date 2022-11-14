وزير الخارجية: انتهاء مناقشات العمل الفني في COP27 خلال يومين

قال سامح شكري، وزير الخارجية والرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنّ العمل الفني مستمر في قمة المناخ COP27، ويتوقع الانتهاء منه الأربعاء المقبل، داعيا كل الأطراف إلى استخدام جميع الطرق المتاحة للتقدم لإنهاء العمل الفني.

فعاليات قمة المناخ COP27

وأضاف شكري، خلال كلمته في إحدى جلسات قمة المناخ COP27 التي تنظمها مدينة شرم الشيخ: «السبت الماضي كان لديّنا عددا من البنود الختامية التي لم نصل إليها، ودعوني ألقي الضوء بشكل مختصر حول العمل الذي تم إنجازه في هذا الشأن»، متابعا: «انتهت بعض الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيّف والخسارة والضرر والزراعة والنوع الاجتماعي وإجراءات الاستجابة، وطلبت الاستمرار في المناقشات بشأن برامج عمل التخفيف والانتهاء بالمراجعة الخاصة بالهدف العالمي بعيد المدى».

خطط التكيّف

وتابع وزير الخارجية، أنّه فيما يتعلق بالتكيّف، فقد طلب الاستمرار في العمل بشأن خطة التكيف الوطنية، وتسهيل المناقشات الخاصة بالتقرير والمراجعة الخاصة بلجنة التكيّف، وفيما يتعلق بالخسارة والضرر، طلب الاستمرار في تسهيل الإجراءات الخاصة بشبكة سانتياجو، عن الآليات الدولية في هذا الشأن.

وأوضح شكري، أنّه فيما يتعلق بالآليات التعاونية، طلب الاستمرار في تسهيل الإرشادات الخاصة بالإشارة إلى الفقرة 62، والعمل في القواعد والنماذج التي أُنشئت من خلال المادة الـ64، والاستمرار في تسهيل برنامج العمل في الإطار الخاص بالمنهجيات غير السوقية، والاستمرار في تيسير الأمور الخاصة بآليات التنمية النظيفة المرتبطة بالفقرة 75 B.

وأكمل رئيس قمة COP27، أنّه فيما يتعلق بقضية الزراعة، فقد طلب الاستمرار في تيسير العمل الخاص بالزراعة، وفيما يتعلق بإجراءات الاستجابة، طلب الاستمرار في تيسير الأمور الخاصة بالمنتج الخاص بتأثير التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات الاستجابة، وطلبت تسهيل المناقشات حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي.

مستجدات نقاشات COP27

وأشار إلى وجود مناقشات رئاسية أخرى مستمرة، ومعلومات لقاءات، وهذا ما سيتم الحصول عليه في الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ، متابعا: «طلبت من فرق التيسير إبلاغي بالمستجدات يوميا، وأن يكون هناك نصوص ونسخ خاصة بالعمل، وأن يكون هناك عمليات شفافة واجتماعات مستمرة للوقوف على مدى التقدم المُحرز والقضايا الناشئة، إضافة إلى تحديثات للاجتماعات ونشرها على الصفحة الخاصة بالمؤتمر».