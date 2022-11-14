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صاحبة مشروع «الأيادي الذهبية» في COP27: نسعى إلى تمكين المرأة

كتب:

شريف سليمان
02:11 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
سمر سعيد معوض صاحبة مشروع "الأيادي الذهبية" صاحب المركز الثالث في فئة مشروعات المرأة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

سمر سعيد معوض صاحبة مشروع "الأيادي الذهبية" صاحب المركز الثالث في فئة مشروعات المرأة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قالت سمر سعيد معوض، صاحبة مشروع «الأيادي الذهبية»، والحائزة على المركز الثالث في فئة مشروعات المرأة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنّ الهدف من هذا المشروع هو تمكين النساء اللاتي يعملن في إعادة تصنيع المخلفات الخاصة بنخيل البلح، وأن تدر عليهم تلك المشروعات دخلا وتساعد في تحسين حياتهم وحياة أطفالهم، وهذا يؤدي إلى نوع من الريادة الخاصة بهم ويمكنهم من إنتاج مواد منزلية صديقة للبيئة تتميز بالفاعلية والكفاءة.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «نقدم أيضا تطبيق هاتف ذكي يتعامل مع المنصات المختلفة، ونحن نخبرهم بأن هناك قنوات للتمويل يستطعن أن يبدأن بها، وفي المرحلة الأولى سوف نستهدف 500 سيدة، بعد ذلك سوف نزيد هذا العدد من خلال استخدام العديد من المعايير باستخدام التعليم والطاقة».

وتابعت: «هذه المبادرة بمثابة خطة دعم للأنظمة صديقة للبيئة والتي تقدم في كل المحافظات وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين المرأة وإعادة تصنيع مخلفات النخيل وتقديم منتجات منزلية صديقة للبيئة».

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