تحذيرات «العليا للفيروسات» بشأن الأمراض التنفسية: لا ترسلوا أبناءكم للمدارس عند إصابتهم

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أولياء الأمور والأمهات من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروسات التنفسية خلال الفترة الحالية ومع دخول الشتاء خاصة مع الأطفال.

وأكد أنه حال رصد أي أعراض أمراض تنفسية لدى الأطفال لا يجب إرسالهم للمدرسة وضرورة التوجه للطبيب المختص للكشف عليهم وإجراء الفحوصات اللازمة التي توضح المرض .

فيروس كورونا

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد انتشاراً للإنفلونزا الموسمية عن كورونا، مناشدا المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.

وتابع رئيس صحة النواب، أن نتائج تحليل عينات المصابين لكورونا لم تثبت اكتشاف أي متحورات جديدة لفيروس داخل مصر، مؤكدا أنه يجب الالتزام بكل إجراءات التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية المحفزة لمناعة الجسم واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض.