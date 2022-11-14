تركيب أجهزة على مداخل ومخارج شبكات المياه في القليوبية لتقليل الفاقد

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، استراتيجية الشركة لإدارة تقليل الفاقد بشركة مياه القليوبية، من خلال عدة إجراءات وتوصيات مهمة على النحو التالي:

توصيات وإجراءات تقليل الفاقد بمياه القليوبية

وأوضح رئيس مياه القليوبية، في بيان، اليوم الاثنين، أن إجراءات الشركة، جاءت على النحو التالي:

الإدارة الجيدة للضغوط بالشبكات.

الصيانة الدورية لخطوط المياه والمحابس.

سرعة إصلاح التسريبات والكسورات.

تركيب أجهزة القياس على كافة المحطات لقياس كمية المياه المنتجة.

تركيب عدادات ذكية للمشتركين.

استبدال العدادات المعطلة.

مسح شامل للوصلات الخلسة وتقنين أوضاعها.

حوكمة كميات مياه الشرب بالقليوبية.

تركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج شبكات المياه

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان، إلى بدء الإجراءات التنفيذية لتقليل الفاقد من المياه، تحت إشراف الشركة القابضة، بالإضافة لتقسيم شبكات مياه المحافظة إلى 12 قطاعا Big Zone بها 160 مخرجا ومدخلا، وتركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج شبكات المياه وذلك لحوكمة كميات المياه غير المحاسب عليها ولتقليل الفاقد بنوعيه الفيزيائي والتجاري.

وشدد رئيس الشركة، على ضرورة الانتهاء من تركيب أجهزة قياس التصرف للمحطات التي ليس بها أجهزة قياس تصرف لقياس كمية المياه المنتجة، وكذلك استبدال العدادات المعطلة وحصر الوصلات الخلسة وتركيب العدادات على المقرات الإدارية والأغربة، والتشديد على حساب كمية المياه الخاصة بغسيل الشبكات وحسابات المياه غير المحاسب عليه.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد بضرورة توحيد إجراءات العمل لتقليل الفاقد بين الإدارات المعنية بتقليل الفاقد القطاع التجاري والشبكات وإدارة الفاقد والتحليل الهيدروليكي وG I S.