تعيينات «مياه القليوبية».. موعد ومكان اختبارات المتقدمين لوظيفة مهندس 2022

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن مواعيد الاختبارات الشفوية للمهندسين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والمتقدمين لشغل وظيفة مهندس ثالث «ميكانيكا – كهرباء – مدني – تكنولوجيا معلومات» وفقا لإعلان الشركة رقم 1 لسنة 2022 بنظام التعاقد من المقيمين بمحافظة القليوبية.

موعد ومكان انعقاد الاختبارات الشفوية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مكان انعقاد الاختبارات الشفوية للمهندسين بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة بالديوان العام بمحطة بنها المرشحة بجوار موقف بنها العمومي، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لافتة إلى أنه في حال عدم الحضور للاختبار الشفوي في المواعيد المحددة، يعتبر راسبًا في الاختبار النهائي.

وأشارت الشركة إلى أنه يشترط في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس وفقا لإعلان الشركة رقم 1 لسنة 2022 بنظام التعاقد، أن يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة «ميكانيكا - كهرباء - مدني» ومقيد بنقابة المهندسين، ويفضل أن تكون مدة الخبرة 5 سنوات.

الشروط المطلوبة للمتقدمين

ولفتت إلى توافر 5 شروط عامة للمتقدمين، على النحو التالي:

- إقرار المتقدم بقبول العمل بنظام الورديات الثلاث.

- شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف التفصيلي.

- أن يكون المتقدم من قاطني محافظة القليوبية، وفق الثابت ببطاقة الرقم القومي يوم الإعلان ولا يلتفت لتغير محل الإقامة بعد ذلك.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم الـ 35 عاما لجميع الوظائف .

- بالنسبة للذكور يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها وفقا للقانون، وبالنسبة للإناث يشترط أداء الخدمة العامة.