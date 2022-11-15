قوافل «حياة كريمة» توقع الكشف الطبي على 1336 شخصا بالغربية

تولي مبادرة حياة كريمة قطاع الصحة اهتماماً خاصا، من خلال إطلاق عدد من القوافل الطبية وتطوير المستشفيات وبناء الوحدات الصحية، بكل القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، لا سيما المناطق النائية والحدودية.

الكشف على 1336 مواطنا في قافلة طبية بالغربية

ونظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بمحافظة الغربية، بقرية الحداد، مركز بسيون ، بالتعاون مع جامعة طنطا ضمت 12 تخصصًا طبيًا مختلفا، وشملت توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان، لـ1336 مواطنين.

القوافل الطبية

وأوضحت المؤسسة أن قطار القوافل الطبية كان له محطتين، المحطة الثانية كانت بمحافظة المنوفية مركزمنوف قرية كفر السنابسة حيث تم تنظيم قافلة بييطرية وقافلة ارشاد زراعى بتعاون مشترك جامعة السادات وحياة كريمة، ضمت تخصصات طبية هامة لخدمة المواطنين، مؤكدة أن الكشف وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

حياة كريمة

وأُطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تحقيق التنمية الشاملة وإعادة رسم ملامح قرى الريف المصري، للنهوض بمستوى معيشة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، بعد عقود من التهميش، والعمل على النهوض بالقطاعات كافة، يأتي على رأسها التعليم، والصحة، والمستوى الاقتصادي، وتحسين منظومة الطرق وشبكات الاتصال.