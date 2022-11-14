تشييع جثمان الفنان سامي فهمي لمثواه الأخير بالإسكندرية (صور)

شيعت أسرة الفنان الراحل سامي فهمي، وفي مقدمتهم الفنانة عايدة فهمي، جثمان شقيقها إلى مثواه الأخير في مقابر العامود بالإسكندرية، بحضور أبناء المحافظة من جهوره، وسط غياب للفنانين.

وشهدت جنازة الفنان سامي فهمي حالة من الحزن والبكاء سيطرت على أصدقاء وأسرة الفنان الراحل وأبنائه عقب عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ترديد الدعوات والقرآن الكريم.

وفاة الفنان سامي فهمي

ورحل الفنان سامي فهمي عن عالمنا، أمس الأحد، حيث أعلنت شقيقته الفنانة عايدة فهمي خبر رحيله عبر صفحتها على «فيس بوك»، قائلة: «أخويا سامي فهمي.. البقاء لله».

من هو الفنان سامي فهمي؟

تخرج الفنان الراحل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974، وكانت بدايته الفنية من خلال المشاركة في مسرحية «القاهرة في ألف عام» في 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم «زائر الفجر» عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل «فرصة العمر» حيث قدّم دور «شاكر فضله» مع الفنان محمد صبحي عام 1976.

وشارك «فهمي» في أعمال أخرى منها أفلام «ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء»، ومسلسلات «على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش»، فضلا عن مسلسل «حكاية ميزو» وقدّم فيه شخصية «سلطان».