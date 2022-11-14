انطلاق مبادرة «حرفتي تحمي بيئتي» لتدوير المخلفات بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الاثنين، المعرض التسويقي لمنتجات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، والذي يستمر لمدة 3 أيام بالحرم الجامعي، وبتنظيم إدارة متابعة أداء الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، بالإضافة لإطلاق مبادرة حرفتي تحمي بيئتي.

حضر افتتاح المعرض كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب، والدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، والأمناء المساعدين، وأيمن موسى، مدير مكتب المشروعات بالدقهلية التابع لرئاسة الوزراء، وخالد رزق، مكتب المشروعات بالدقهلية، وكافة الجهات المجتمعية والكيانات الاستثمارية ذات الصلة.

انطلاق مبادرة «حرفتي تحمى بيئتي»

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، أن المعرض يضم 24 وحدة عارضة، بالإضافة لانطلاق مبادرة «حرفتي تحمي بيئتي» لإعادة تدوير جميع المخلفات الموجودة بقطاع التعليم بالجامعة، وذلك بمشاركة قطاع خدمة المجتمع مع وحدة المشتل بالجامعة، وتقوم الوحدات العارضة بعمل خصومات تتراوح بين 10% إلى 50% على الخدمات المقدمة بمناسبة المعرض.

وأضحت أن المعرض يهدف إلى تبني فلسفة جديدة في تسويق الخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص «إنتاجية واستشارية وتدريبية» لزيادة مواردها ورفع الأداء بها.

توفير استمارات التسجيل في التدريب

وذكرت الجامعة أنه فيما يخص وحدات التدريب والاستشارات تم توفير استمارات تسجيل للتدريب بمقر المعرض بنسب الخصم المحددة للطلاب والدارسين، كما يوفر المعرض فرص التقدم بمقترح بروتوكول تعاون مع الجهات الخارجية والوحدات العارضة وتذليل كافة الإجراءات بهذا الشأن.