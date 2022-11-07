رئيس جامعة المنصورة يفتتح المرحلة الأولى لأعمال تطوير مركز رعاية الطفولة

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من أعمال تطوير وتأهيل مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، في إطار خطة تطوير المركز.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة سحر توفيق نسيم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتورة أمل محمد القداح، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء أبو المعاطي، مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة، ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارة الحدائق والحرم وإدارة مساكن أعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.

تطوير مركز رعاية وتنمية الطفولة

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد شملت المرحلة الأولى لخطة تطوير مركز رعاية وتنمية الطفولة صالة الأنشطة والمسرح وقاعات الرعاية والفئات الخاصة وقاعات التكامل الحسي وتنمية المهارات وركن الألعاب والحديقة.

تفقد الأنشطة القائمة داخل المركز

وأشاد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، بإعادة تأهيل وأعمال التطوير، كما تفقد الأنشطة القائمة داخل المركز وقدم التحية لكل القائمين على المركز وكل من ساهم في الانتهاء من أعمال التطوير بالشكل المطلوب في الزمن المحدد.

وأشار الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، إلى أن تلك المرحلة يتبعها مرحلة ثانية تشمل الفصول الدراسية والقاعات وباقي أجزاء المركز، حرصا على استمرار تقديم مستوى راقي ومتميز من الخدمات وتوفير مكان آمن ومطور ويحتوي على كافة وسائل التعليم والترفيه لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة والمجتمع.