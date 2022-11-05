السيرة الذاتية للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.. رحلة نجاح مستمرة

تتوّج السيرة الذاتية للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بالكثير من الإنجازات إذ تولى منصب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، على مدار أكثر من 6 سنوات امتدت منذ عام 2015 حتى مارس 2022، وسبقها مسيرة علمية طويلة تولى خلالها عمله أستاذ ورئيس قسم القانون العام، وعضو الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري، والملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية بباريس الأسبق، وحصل على جائزة جامعة المنصورة التشجيعية عام 2008 وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2016.

السيرة الذاتية للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

وأكدت كلية الحقوق جامعة المنصورة، في بيان، أن السيرة الذاتية للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، شهدت في عهده العديد من الإنجازات التي يشهد بها الجميع ومنها: إنشاء حديقة المستقبل 2015، وإنشاء المحكمة الصورية، تجديد وتحديث مكتبة الكلية لمواكبة التطورات العلمية في مجال البحث العلمي، وتجديدات البنية التحتية للكلية.

تطوير العملية التعليمية

وطوًر الدكتور شريف خاطر، العملية التعليمية في كلية الحقوق بداية من تعديل جميع اللوائح الخاصة بمختلف الشعب الدراسية «انتظام - انتساب شعبة - اللغة الأجنبية - الدراسات العليا» لتصبح جميعها بنظام الساعات المعتمدة ـ علاوة على استحداث وتطبيق نظام التعليم الالكتروني من مقرارات إلكترونية وامتحانات وتصحيح إلكتروني، وإنشاء صالات الامتحانات الإلكترونية بالكلية بسعة استيعابية 1800 طالب تقريبا ـ وكذلك استحداث نظام التدريب العملي لطلاب الكلية بالتعاون مع الأكاديمية الروسية للاقتصاد والإدارة والبنك الزراعي وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

وتمكن «خاطر» من استحداث نظام التعليم الهجين في العملية التعليمية كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا حصول مكتبة الكلية على المركز الاول علىى مستوى الجامعة كأفضل مكتبة علمية، وحصول مجلة البحوث القانونية والاقتصادية على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في المجلات المفهرسة في الكشاف العربية، وحصول مجلة الكلية على أعلى تصنيف بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وحصلت كلية الحقوق جامعة المنصورة في عهده على عضوية كلية الدراسات العليا للحقوقيين بدول البحر المتوسط بفرنسا، وتقدم الكلية للحصول على ضمان جودة التعليم والاعتماد ببرنامج شعبة اللغة الأجنبية كأول كلية حقوق على مستوى الجامعات المصرية، وحصول كلية الحقوق على المركز الأول في جائزة التميز المؤسسي التي تنظمها جامعة المنصورة.

مسيرة الدكتور شريف خاطر العلمية

وتوجد في السيرة الذاتية للدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مسيرة علمية طويلة من خلال حضور أكثر من 70 ندوة وورشة عمل في الفترة من 2005 حتى 2022 وحضر أكثر من 30 مؤتمرا وأكثر من 15 دورة تدريبية، وأشرف على 68 رسالة ماجستير، و136 درجة دكتوراه، وحضر أكثر من 23 مؤتمر وندوة في باريس بدولة فرنسا.

يذكر أن الدكتور شريف خاطر من مواليد محافظة الدقهلية، وعمره 50 عاما، ومتخصص في القانون العام، أما تخصصه الدقيق فهو القانون الإداري والدستوري، وحاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا عام 2004.