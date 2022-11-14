مصرع شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة لخلافات الجيرة بأوسيم

لقى شخص مصرعه وأصيب شقيقه في مشاجرة مع جيرانهم بسبب خلافات الجيرة بأوسيم، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم هيثم سكر رىيس مباحث أوسيم يفيد ورود إشارة من مستشفي أوسيم المركزي، تفيد وصول سائق 23 سنة مقيم شارع السوق جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم، و شقيقه 26 سنة سائق ومقيم بذات العنوان مصاب بجرح قطعي بفروة الراس طوله 4 سم.

خلافات الجيرة

وعقب الإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليهما " طرف أول" مع طرف ثان أحد الأشخاص 22 سنة، ووالده 52 سنة فلاح، شقيق الثالث يبلغ من العمر 20 عامًا بسبب خلافات جيرة سابقة تجددت اليوم مشادة كلامية بين المجني عليهما والثالث وتدخل الأهالي بينهما وصرفهم ، وعقب ذلك توجه الطرف الثاني إلي محل سكن المجني عليهما وحدثت مشاجرة نتج عنها وفاة الأول واصابة الثاني على النحو المشار اليه ، وفروا هاربين.

وقام ضبط المباحث بضبط المتهمان الرابع والخامس، وبمواجهتهمـا اعترفا بالتشاجر مع المجني عليهما، وأضاف الرابـع انة أحدث إصابة المجني عليـه الأول بإستخدام عصا خشبية والتي أودت بحياته.

وأن الخامس أحدث إصابة المجني عليه الثاني بسكين و بإرشاده امكن ضبطهما، كما تم التوصل الى شهود الرؤية، وهم أحد الأشخاص يبلغ من العمر 37 عامًا، وبائع فراخ يبلغ من العمر 23 عامًا، وبسؤالهما ايدا ذات اعترافات المتهمان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.