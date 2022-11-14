تفاصيل مقتل «فرارجي أوسيم» على يد 3 أشخاص.. دفع حياته ثمنا لشهامته

في تمام الساعة التاسعة صباح أول أمس السبت، خرج «سلامة محمد حجر» صاحب الـ25 عامًا، كعادته كل صباح متجهًا نحو المحل الخاص به أسفل منزله الكائن بمنطقة درب النافد بدائرة قسم شرطة أوسيم والذي خصصه لبيع الفراخ، برفقة شقيقه «إسلام»، حتى فوجئ أثناء مباشرة عمله، بـ3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وشوم، ويعتدون على أخيه، وعندما تدخل للدفاع عن شقيقه، أنهوا حياته بعدة طعنات، وأصابوا الآخر وفروا هاربين بحسب ما رواه «طاهر حجر» نجل عم المجني عليه في حديثه لـ«الوطن».

المجني عليه تهشمت رأسه وعدة طعنات

منذ الوهلة الأولى، تجمع المارة والجيران بعدما، شاهدوا لحظة الاعتداء، فإذا بهم يحاولون إسعاف المجني عليه وشقيقه، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وجثمان المجني عليه «سلامة» إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بالدفن.

بلاغ بالواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا من قسم شرطة أوسيم بمقتل شاب يدعى «سلامة محمد حجر»، 25 سنة، وإصابة شقيقه، في منطقة درب النافذ بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وبعمل التحريات أن شقيق المجني عليه اعتدى على طفل نجل أحد المتهمين، فقام الطفل بالتوجه إلى والده أحد المتهمين وحدثه بأن «إسلام حجر» (شقيق المجني عليه) قد عنفه واعتدى عليه، فتوجه المتهمون الثلاثة الوالد وأولاده الاثنين لقتل «إسلام» إلا أن شقيق إسلام دافع عنه وأنتهت حياته، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة والأسلحة المستخدمة في الجريمة.

قرارات النيابة

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

الموقف القانوني

وعن الإجراءات القانونية التي من المتوقع أن تجرى مع المتهمين الثلاثة، يقول المحامي والخبير القانوني أحمد عزت، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».