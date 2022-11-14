حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار بنسبة 40% وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية، توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 40%، مع استمرار الطقس البارد لانخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وذلك في ظل الأجواء الشتوية التي تعيشها عروس البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه متوقع غدا الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة لن تتجاوز 40% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتصل درجات الحرارة ضمن حالة الطقس غداً بالإسكندرية إلى 22 درجة للعظمى والصغرى 17 درجة مئوية، وهو ما يعكس انخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

ارتفاع الأمواج في الإسكندرية

وتبلغ حركة ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، ما يعني هدوء الأمواج عما كانت عليه خلال الأيام الماضية الذي شهدت ارتفاع الأمواج وتجاوزها المترين.

تفاصيل الطقس غدا بالإسكندرية

وفي ظل توقعات طقس الإسكندرية غدا، تواصل شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية استعدادها لأي طارئ من خلال انتشار سيارات الصرف الصحي في المناطق الساخنة، بالإضافة إلى تنظيف الشنايش تحسبا لأي هطول أمطار.