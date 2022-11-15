«الذهب العالمي»: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا.. البنوك تواصل شراءها

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في أسبوع، إذ يعتبر الأفضل منذ مارس 2020، فقد كانت بعض الأحداث الجيوسياسية والتقارير في صالح الذهب، بعدما تقدم الجمهوريون في انتخابات مجلس الشيوخ، وذكرت بعض البيانات التي خرجت من مجلس الذهب العالمي، تحت عنوان «اتجاهات الطلب على الذهب في الربع الثالث من عام 2022»، أنّ البنوك المركزية اشترت 400 طن من الذهب.

وأكد مجلس الذهب العالمي، أنّه خلال الربع الثالث من عام 2022، واصلت البنوك المركزية تكديس وشراء الذهب إذ قدرت مشترياتها بمعدل ربع سنوي يقارب 400 طن، وقفزت مشتريات البنوك المركزية العالمية إلى ما يقرب من 400 طن في الربع الثالث بزيادة 115% مقارنة بالربع السابق، «ويُعد هذا هو أكبر ربع منفرد للطلب من هذا القطاع في السجلات منذ عام2000 وتقريباً ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 241 طناً في الربع الثالث من عام 2018».

ارتفاع نسبة شراء الذهب ب340%

وأوضح المجلس، أنّ الارتفاع يُمثل الربع الثامن على التوالي من صافي المشتريات، ما يرفع الإجمالي العام إلى 673 طنًا، وهو أعلى من أي إجمالي عام كامل آخر منذ عام 1967، وعلى وجه التحديد يدعي مجلس الذهب العالمي، أن طلب البنك المركزي على الذهب في الربع الثالث من عام 2022 كان 399.3 طن، وهو ارتفاع هائل بنسبة 340% عن الربع الثالث من عام 2021.

ويتوقع المحللون رؤية المزيد من البنوك المركزية تقوم بشراء الذهب واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وبناء عليه ستواصل البنوك المركزية زيادة حصة الذهب من إجمالي احتياطياتها في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة في المستقبل والسياسة المشددة وعدم اليقين الجيوسياسي.