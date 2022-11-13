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أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيا في تعاملات اليوم.. خبير يوضح الأسباب

كتب:

مارينا رؤوف
01:36 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم، إذ وصلت أسعاره إلى  مستويات قياسية غير مسبوقة، وهى الأعلى على الإطلاق، وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بلغ 10 جنيهات في الجرام، في بداية تعاملات اليوم، نتيجة لارتفاع سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وواصل سعر الذهب ارتفاعه، منذ أمس، رغم اتجاهه إلى الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، وسجل عيار 21 نحو 1275 جنيهًا للجرام الواحد، وهو الأعلى في تاريخ الذهب.

وأوضحت بيانات البورصات، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 1457 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1093 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 850 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وقال الدكتور محمد المعطي، خبير الأسواق وأوراق المال، إنّ الذهب مثله مثل جميع السلع التي تخضع للعرض والطلب، وهو ما يجعلها سلعة مرنة ومتحركة دائمًا وغير ثابتة السعر.

عوامل كثيرة تؤثر في سعر الذهب

وأضاف المعطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك عوامل عدة أخرى تتحكم في سعر الذهب ومنها الدولار وسعر الصرف الخاص به، فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت أسعار الذهب، نظرا لأنه يتم شراء الذهب الخام من الخارج بالدولار.

وأشار إلى أنّ هذا يأتي بجانب عددٍ من التكاليف الأخرى مثل التصنيع والعمالة والمكينات وغيرها، ما يزيد من السعر أيضًا ويتحكم فيه، كما أنّ المصنعيات تختلف من مشغول لآخر وهو ما يزيد من قيمة المشغول، كما أنّ سعر الأوقية عالميًا يؤثر على السعر المحلي؛ لأن السعر الذي يتم الشراء به من الخارج، ثم يتم احتساب سعر الجرام منها وتحويل الدولار إلى جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.