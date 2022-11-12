رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات وانتظام العملية التعليمية داخل 7 كليات

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية موسعة شملت كليات الهندسة ببنها والعلوم والطب البشري والآداب والتربية والتمريض والتربية الرياضية ومركز الاختبارات الإلكترونية رافقه خلالها عمداء ووكلاء الكليات.

امتحانات هندسة وطب بشري بنها

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة امتحانات الطلاب بكليتي الهندسة ببنها وكلية الطب البشرى، واطمأن خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات رافقه خلالها الدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري.

حوارات ودية مع الطلاب مع رئيس جامعة بنها

كما تفقد رئيس جامعة بنها انتظام العملية التعليمية بكليات العلوم والآداب والتربية والتمريض والتربية الرياضية والتقى بالطلاب داخل المدرجات والمعامل، في عدد من الكليات للاستماع إلى مقترحاتهم، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين قيادات الكلية والطلاب من اجل التعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها.

وأشار «سوسآ» إلى أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط ، ولكنها تقوم ببناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم عن طريق ممارسة كافة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة بما يتفق مع التقاليد الجامعية، مشيدا خلال جولته بالجهود المبذولة فى الكليات والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم والدكتورة مروة مصطفى عميدة كلية التمريض والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتور محمد أبوعرب القائم بعمل عميد كلية الآداب.

كما قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية داخل مركز الاختبارات الإلكترونية والمكتبة المركزية ومعمل المهارات الطبية رافقه خلالها رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.