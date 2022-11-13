آلاف السائحين يصلون إلى مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم

كشف مصدر ملاحي، وصول ما يقرب من 19 ألف سائح اليوم الأحد على متن 119‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم إلى المطارات إذ يستقبل مطار الغردقة 107 رحلة طيران بينما يستقبل مطار مرسى علم 19 رحلة طيران وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع نسبة الإشغالات

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن حركة تشغيل رحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي ومرسى علم واصلت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، ارتفاعها مع بدء الموسم السياحي الشتوي، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل ووصلت في بعض الفنادق إلى 100‪%.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: وتأتي السياحة الألمانية في مقدمة الوصول إلى الغردقة والتشيك وبولندا وايطاليا في مقدمة الوصول إلى مرسى علم، مشيرا إلى أن الغردقة نظمت حفل الفنان أحمد شيبه بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة ولاقى ذلك توافد الآلاف من روراد ونزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية وتحول الحفل إلى مظاهرة في حب مصر.