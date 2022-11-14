مقتل 3 أفراد من فريق كرة قدم عقب إطلاق نيران في الولايات المتحدة

قتل 3 أفراد منتمين لفريق كرة قدم أمريكي عقب إطلاق النار على الحافلة التي تقلهم في جامعة فرجينيا، بحسب بيان للشرطة الأمريكية، قبل قليل، بثته قناة «العربية» الإخبارية.

حوادث بالجملة في الولايات المتحدة

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول العالم من حيث عدد السجون والأسلحة والمساجين ويكثر إطلاق النار فيها سواء لأسباب عرقية أو لأسباب أمنية أو يكون مطلق النار شخصا لديه أمراض نفسية.