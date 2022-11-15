مصدر بـ«التموين»: لا نية لإلغاء البونات بعد إرسال تفاصيل عمليات الصرف للهواتف

يتساءل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية، عن مصير بونات صرف الخبز التي يتسلمها المواطن بعد كل عملية صرف للخبز البلدي يوميًا من المخبز أو صرف للسلع التموينية من منفذ البقال التابع للأسرة في الحيز الجغرافي، خاصة بعد اتجاه وزارة التموين والنجارة الداخلية لإرسال تعليمات عملية الصرف من حصص السلع عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية.

رسائل نصية على هواتف أصحاب البطاقات التموينية

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ تجربة إرسال الرسالة المدون بها تفاصيل صرف حصة السلع التموينية للأسرة وقيمة السلع المصروفة وقيمة المتبقي من الحصة السلعية لها، شهدت نجاحا كبيرا في محافظتي الأقصر وبورسعيد وهما أولى المحافظات اللاتي تم تطبيق فيهم هذه المنظومة، من أجل تعظيم الاستفادة بأرقام الهواتف المحمولة، التي أصبحت مقيدة على منظومة دعم التموين بعد تسجيل أصحاب البطاقات لأرقامهم، خلال الفترة الماضية.

استمرار بونات صرف الخبز

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ بونات صرف الخبز سيحصل عليها المواطن بعد كل عملية صرف للخبز والسلع، وأنّها لن تُلغى، موضحًا أنّ الهدف من إرسال رسالة بون الصرف هو التواصل مع صاحب البطاقة.

وتمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا ما يقرب من 22 مليون رقم محمول مُسجّلة على البطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة.