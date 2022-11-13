مصادر بـ«التموين»: الوزارة تبحث تنقية أصحاب السجلات التجارية المرتفعة من البطاقات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الوزارة ستتجه لفحص قاعدة بيانات السجلات التجارية الموجودة لدى جهاز التجارة الداخلية التابع للوزارة، قريبا، من أجل إعداد قائمة بأصحاب السجلات التجارية المرتفعة؛ لتنقيتهم من قاعدة بيانات منظومة البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تنقية أصحاب السجلات التجارية العليا

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لم تىتحدد القيمة المالية للسجل التجاري المقرر حذف صاحبه بناء عليه من قاعدة بيانات بطاقات التموين، موضحة أنّ حذف أصحاب السجلات التجارية المرتفعة، سيكون أسوة بما حدث مع أصحاب الرواتب العليا ومالكي السيارات ذات الموديل الحديث، والذين بدأت وزارة التموين في تنقيتهم من منظومة الدعم منذ شهر يونيو الماضي.

ضبط قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبطًا لقاعدة بيانات منظومة التموين لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بهدف إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، إذ تضم المنظومة حاليًا 23 مليون بطاقة تموينية مدرج عليها 72 مليون مواطن يصرفون الخبز البلدي يوميًا من بينهم 64 مليون مواطن مستحقون للدعم السلعي شهريًا بقيمة 50 جنيهًا، حصة الفرد الواحد من السلع التموينية.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التموين لم تقم بحذف أصحاب الرواتب العليا ومالكي السيارات الحديثة إلا بعد إخطارهم بعدة تعليمات أرسلت عبر بونات صرف الخبز من شأنها التقدم أولا بما يثبت قيمة الراتب للأسرة من خلال بيان بمفردات الراتب، وتقرير من المرور بما يثبت عدم امتلاك سيارة حديثة، إذ قامت الوزارة بحذف كل من يتقاضى راتبا حكوميا أعلى من 9600 جنيه، وأيضا كل من يمتلك سيارة بداية من موديل 2018 فأحدث.