وكيل «تموين السويس»: حملات مكبرة يوميا لمنع التلاعب بقوت المواطنين

قال محمد رشاد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، إن يتم تنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمحالات التجارية والمخابز بشكل يومي، لضبط الأسعار ومراقبة الأسوق.

حملات على المخابز البلدية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أن الحملات على المخابز البلدية بشكل خاص مستمرة بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وتنتهي مع موعد تشطيب آخر مخبز بالمحافظة، ويتم متابعة وزن الرغيف وجودته.

وتابع «رشاد» أن الإجراءات القانونية حاضرة ضد أي مخالف ومتلاعب بقوت الشعب، فهناك ضوابط وقوانين يتم التعامل من خلالها، وفي حالة وجود مخالفة في المخابز البلدية، يتم تحرير محضر فوري وتحصيل غرامة، وإذا تضمنت المخالفة استيلاء المخبز على كمية من الدقيق بغير وجه حق أو استخدامه في غير الغرض المخصص له، فإن المخالفة يتم تحويلها إلى النيابة العامة، وإذا تم ضبط صاحب مخبز يقوم بتجميع البطاقات لديه فإن المخالفة تذهب إلى النيابة العامة.

حملات على البداليين التموينيين

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة السويس، أن الحملات تشمل البدالين التموينيين، ويتم متابعتهم بشكل يومي، لأن تلك السلع الأساسية لا يسمح بالمساس بها حرصا على مصلحة وسلامة المواطنين، وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.