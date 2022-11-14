مجلس «حقوق عين شمس» يعقد اجتماعه الدوري في مقره الجديد

شهد الدكتورمحمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات مجلس كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، الذي يعقد لأول مرة بقاعة المجلس بالكلية بعد تجديدها.

التطوير الاستراتيجي

وأثنى المتيني، على المجهود الكبير الملحوظ في الكلية، مشيدا بدورها في الجامعة والمجتمع، وشدد على أهمية التطوير الاستراتيجي الهادف سواء على مستوى البرامج أو المنشآت، وشكر إدارة الكلية على جهودها للتطوير والإصلاح.

تحسين البيئة

وأشار إلى أنه لدى الجامعة خطة عامة للمنافسة العالمية، وذلك عن طريق تحسين بيئة التعليم، والبيئة التحتية، إلى جانب الناحية البرامجية، وذلك بمشاركة المجتمع المدني، لافتا إلى التطور الذي يشهده العالم من حيث التعافي من الأخضر، والتحول للأخضر، والتحول الرقمي، ما يستدعي حتمية مواكبة هذه المتغيرات العالمية ومتطلباتها، وبناء بيئة تحتية عالمية حتمية نظرا للمنافسة المحلية والإقليمية والدولية لإنتاج منتج مختلف تماما بشراكات عالمية جديدة.

كما أعرب الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، عن شكره وتقديره على دعمه ومساندته الدائمة لبرامج ومشروعات التطوير بالكلية، كما رحب بالنواب، وشكرهم على مساندتهم وتشجيعهم للكلية.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بشئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع، والجودة.