جامعة حلوان تنظم ندوات لنشر ثقافة مواجهة التغير المناخي بين الطلاب

نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، ندوات تثقيفية للطلاب، لنشر ثقافة مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون مع كليتي الخدمة الاجتماعية والعلوم، تزامنا مع عقد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

مواجهة التغيرات المناخية للطلاب

وأكد الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تناول هذه القضايا التي تأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية.

ونظمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة تثقيفية تطرقت فيها الدكتورة صباح جمال المدرس بقسم المجالات لأهمية القضية السكانية، والحد من زواج القاصرات، وأهمية مشاركه سكان المجتمع في الحفاظ على البيئة كأحد القضايا الهامة التي تهتم بها الدولة.

أهمية الحفاظ على البيئة

وشاركت كلية العلوم بتنظيم ندوة لمناقشة أهمية الاهتمام والحفاظ على البيئة، والخطة الاستراتيجية 2050 بأبعادها المختلفة في هذا السياق.

ومن جانب آخر، تطرقت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، لأهمية المبادرات المجتمعية للحفاظ على البيئة، وأيضا أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة البيئية من خلال التدريب في بعض الكليات أو من خلال الأسر الطلابية بالجامعة.