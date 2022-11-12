جامعة عين شمس تضع إرشادات للطلبة في الامتحانات: لا للغش والهدايا والرشاوى

حددت جامعة عين شمس، في مدونة الأخلاقيات الجامعية، أخلاقيات الطالب في الامتحان، مؤكدة أنه يجب عليه الالتزام، ومراجعة جداول الامتحانات قبل انعقادها، والتأكد منها بنفسه، والامتناع عن الغش بكل صوره وحظر استخدام كل أدوات الغش الورقية والإلكترونية وغيرها والامتحان عن إدخالها إلى اللجان مثل الهاتف المحمول و«اللاب توب» والسماعة الإلكترونية والساعة الإلكترونية.

حظر تقديم أي هدايا أو مبالغ مالية

وأضافت الجامعة في المدونة، أن الأخلاقيات تشمل أيضاً الامتناع عن تمزيق أي ورقة من كراسة الإجابة أو إخفاء الكراسة وإخراجها من لجنة الامتحان، وحظر تقديم أي هدايا أو مبالغ مالية أو عرض رشوة على المراقبين أو العمال أو أي شخص آخر له صلة بالامتحان، لتسهيل الغش وإتباع الإجراءات المقررة لتقديم الأعذار والإلتماسات.

المدونة التحلي بالانضباط الأخلاقي

وأكدت الجامعة أن المدونة تتضمن أيضاً تنفيذ الإجراءات المعلنة لأداء الاختبارات والتحلي بالأمانة العلمية على كافة الأصعدة والامتثال للإجراءات المقررة للتحقيق في حالة الغش وعدم الإخلال بلجنة الامتحان والحفاظ على الهدوء والسكينة خلال وقت الامتحان.

أيضاً تشمل المدونة التحلي بالانضباط الأخلاقي والتعامل باحترام مع كافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال أثناء عقد الامتحان.