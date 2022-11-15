«حياة كريمة» تطور مركز شباب «المسعودي» بأسيوط.. والمواطنون يشكرون الدولة

سيطرت حالة من الفرحة والرضا على أهالي قرية المسعودي التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، بعد الانتهاء من تطوير مركز شباب القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقدم شباب القرية الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمام بالشباب وتطوير مركز شباب القرية ضمن المبادرة الرئاسية بعدما كان خرابة وأصبح متنفسا لشباب القرية.

تطوير مركز شباب القرية

وقال محمد محمود، أحد شباب القرية، إن شباب القرية كانوا يعانون من سوء حالة مركز شباب القرية لعدم وجود أي إمكانيات وكان الملعب ترابيا وغير مؤهل لاستقبال شباب القرية وغير لائق، نظرا لسوء حالته وافتقاده أي نوع من أنواع التطوير وتهالك المباني ومع دخول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير ورفع البنية التحتية بالقرية تضمنت المشروعات مشروع تطوير مركز شباب القرية، وخلال الميعاد المحدد للتنفيذ تم الانتهاء من أعمال التطوير كاملة.

الاهتمام بتطوير قرى الصعيد

وأضاف أحمد محمد، شاب آخر، أن مبادرة حياة كريمة جهزت مركز الشباب بكل الاحتياجات فتم عمل ملعب نجيل صناعي لائق لخدمة شباب القرية وإنشاء مبنى إداري متكامل يحتوي على كل الخدمات وكذلك عمل سور لحماية مركز الشباب، فضلا عن دعمه بكل المرافق والخدمات، مقدما الشكر للدولة لاهتمامها بقرى الصعيد.

الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب المسعودي

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط في تصريحات له، إنه تم عمل محضر استلام مركز شباب المسعودي التابع لإدارة شباب أبوتيج، وشملت أعمال التطوير مبنى إدارى مجهز يحتوى على كافة المرافق والخدمات وملعب نجيل صناعى على أحدث تصميم ،وأسوار، من أجل أن يصبح المركز مكان لائق لمن يتردد عليه من الشباب والنشء، وخلق حياة أفضل لأبناء مصر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري والعمل على إحداث نقل نوعية في مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية، والشبابية، والصحية والاجتماعية، والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن أعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة تسير على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية والمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، وتوجد متابعات مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع لتذليل كل العقبات التي تعوق عمليات الإحلال والتجديد، وذلك بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والمعنية بمعدلات إنجاز عالية.