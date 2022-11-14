رئيسة المجلس القومي للمرأة: النساء الأكثر تأثرا بأزمة المناخ.. والحل لتلك القضية

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء اليوم، كلمة خلال ختام فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة ضمن قمة المناخ COP27، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأوشا راو موناري وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة للبرنامج الانمائي UNDP.

قمة المناخ

وبحسب بيان تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «على كلمته العظيمة التي اختص بها يوم المرأة فقط، ما يؤكد ما تحظى به المرأة من اهتمام ودعم من أعلى قيادة سياسية في مصر.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية لدعمه الدائم للمرأة والعمل على ذلك خلال المؤتمر.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإسهاماتها المتميزة لـ إنجاح قمة المناخ cop27، وأنها إحدى رواد قضية المناخ وخبيرة بإدماج المرأة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النساء هن الأكثر تأثرا بأزمة المناخ، لذا يجب أن تكون المرأة في المقدمة فى قيادة العمل المناخي، موضحة أن إدماج النساء والفتيات أمر مهم للغاية، فهن الحل لتلك القضية.

وشددت على أن النساء لسن مجرد ضحايا لتغير المناخ، بل هن من عوامل التغيير القوية، ويجب ضمان حقوقهن في المشاركة على جميع المستويات في صنع القرار، وفي سياسة تغير المناخ والحوكمة.

وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة الأفريقية عامل تغيير رئيسي في هذه الأزمة العالمية، وفي الانتقال السليم والفعال وتسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة لتصميم وتنفيذ التكيف الفعال، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وشددت على أهمية المساهمة المالية في دعم المرأة والفتيات، وترجمة جميع السياسات إلى واقع ملموس بالتنفيذ.

وأشادت بالشابة الواعدة نيفين غازي، والتي أبدت اهتماما كبيرا بمبادرة المرأة الأفريقية، وبقضية إدماج المرأة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وأعلنت بكل قوة وثقة استعدادها الكامل للعمل مع جميع الوزيرات والقادة لدعم المرأة الأفريقية.