الأمين التنفيذي لاتفاقية «تغير المناخ»: تمكين المرأة يحتاج إلى حوكمة أفضل

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، سيمون ستيل، إنّ هذه الدورة من مؤتمر الأطراف يجب تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كل أعمالنا، ونرحب بالخطط المفصلة حول تنفيذ ما نذرنا أنفسنا له من التكيف وتخفيف الضرر، إذ يوجد نحو 24 بلدا تقدمت بخططها منذ مؤتمر الأطراف الـ26، ولدينا نحو 170 بلدا يجب أن يتم النظر في شأنها فيما يخص المناخ، مشددا على ضرورة وضع المرأة والفتيات في صميم عمل المناخ واتخاذ القرارت ذات الصلة، فتمكين المرأة والفتاة يحتاج لحوكمة أفضل.

وأضاف الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ، خلال كلمته بقمة المناخ بشرم الشيخ، أنّ العمل بمؤتمر الأطراف أدى لتحول كبير بضمير الإنسانية ومسار التنمية البشرية، وانتقلت عقولنا من الأبحاث ثم للفهم ثم الالتفاف على خطة، فيجب على الجميع أن نفعل كل ما بوسعنا، فلقد حان الوقت للعمل الجاد.