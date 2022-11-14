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أحمد الخطيب

مسؤول أوروبي: سنواصل عزل روسيا دوليا

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أ ش أ
10:39 م | الإثنين 14 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أرسلوا معدات عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار على الأقل إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

الاتحاد الأوروبي سيواصل عزل روسيا

وأضاف بوريل، في تصريحات نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن هذا يعادل حوالي 45% من المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة إلى كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل «عزل روسيا دولياً» وسيواصل فرض «إجراءات تقييدية» ضد الاقتصاد الروسي.

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