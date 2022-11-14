مسؤول أوروبي: سنواصل عزل روسيا دوليا

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أرسلوا معدات عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار على الأقل إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

الاتحاد الأوروبي سيواصل عزل روسيا

وأضاف بوريل، في تصريحات نقلتها قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن هذا يعادل حوالي 45% من المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة إلى كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل «عزل روسيا دولياً» وسيواصل فرض «إجراءات تقييدية» ضد الاقتصاد الروسي.