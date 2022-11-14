المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكما بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الجاري، بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمدعو «م . ح» تهمة إحراز جوهري المخدري الهيروين والميثامفيتامين، وذلك بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة أوراق 3 أشقاء للمفتي

وفي سياق آخر أحالت محكمة جنايات سوهاج اليوم، أوراق 3 أشقاء بمركز جرجا بمحافظة سوهاج لفضية مفتي الديار المصرية، وذلك لقتلهم آخر للانتقام، حيث أقدم الـ3 أشخاص على قتلة ضربا بالعصي ثم فصلوا رأسه عن جسده باستخدم سلاح أبيض «ساطور»، وتم ضبطهم واعترفوا بالواقعة وإحالتها لمحكمة جنايات سوهاج التي أحالت أوراقهم لإبداء الرأي الشرعي بإعدامهم.