روسيا: الأمم المتحدة ليس لها سلطة لفرض تعويضات علينا

أعلن مجلس النواب الروسي «الدوما»، أن الأمم المتحدة ليست لديها سلطة لفرض تعويضات على موسكو من أجل أوكرانيا، وذلك ردا على موافقة الأمم المتحدة على مشروع قانون اليوم لفرض تعويضات تدفعها روسيا لكييف.

وفود من قبل وكالة الطاقة الذرية

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن وكالة الطاقة الذرية سترسل وفودا لعدة محطات طاقة نووية في أوكرانيا قريبا.

دور وزارة الدفاع الأمريكية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها ستدفع 520 مليون دولار لـ «لوكهيد مارتن» مقابل آلاف الصواريخ المرسلة لأوكرانيا في الوقت الذي نفذت فيه روسيا انسحابا منظما بشكل نسبي من خيرسون، مبينة أن الهجمات الصاروخية الروسية وبالمسيرات على أوكرانيا تراجعت منذ نهاية أكتوبر، لافتة إلى أن روسيا تواصل قصف أوكرانيا لكنها لا تستخدم الصواريخ الدقيقة بسبب نقصها، موضحة أنها تعمل على تثبيت خطوط دفاعها في شرق أوكرانيا، منوهة بأن القوات الروسية تركت أضرارا كبيرة في البنية التحتية بخيرسون.

تعليق قائد الجيش الأوكراني

بدوره، ذكر قائد الجيش الأوكراني لرئيس الأركان الأمريكي في تصريحات نقلتها قناة العربية، أن بلاده لن تقبل أي مفاوضات أو تنازلات، مشيرا إلى أن شرطها الوحيد للتفاوض مع روسيا هو الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.