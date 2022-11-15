«مها» تؤسس أول مصنع «مشابك» في الأقصر: وفرت فرص عمل لسيدات قريتي

في هذه الأيام، لم يعد العمل وإقامة المشروعات في الصعيد حكرًا على الرجال، واستطاعت الناس اقتحام مجال المشروعات، وذهبت الأيام التي كان الناس يعتقدون فيها أنه من المعيب على المرأة العمل وإقامة المشروعات الخاصة، ومن بين هؤلاء السيدات، مها محمود، التي نجحت في إنشاء مصنع خاص بالمشابك الخشبية، تلك القطعة الصغيرة التي تستعملها ربة المنزل فى تثبيت الملابس على حبال التجفيف.

تأسيس مشروع للمشابك الخشبية

مها محمود، قصة نجاح سيدة من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، فكرت فى تأمين مستقبل أطفالها ومساعدة زوجها على غلاء المعيشة، ومساعدة سيدات قريتها عن طريق العمل، وتأسيس أول مصنع للمشابك الخشبية فى المحافظة.

تقول مها في حديثها لـ«الوطن»، إنها فكرت في صناعة المشابك الخشبية، لعدم وجود مصانع مشابك في الأقصر على الاطلاق، حيث تأتى إلى الأقصر من محافظات الوجه البحري، كما أن زوجها لديه الخبرة في تقطيع الأخشاب، فهي فرصة عمل جيدة وفى نفس مجال عمله، كما أن مشروع كهذا سيساعد علي تنمية قريتها، وتوفير فرص عمل لسيدات القرية.

بدأت مها فى تنفيذ فكرتها بالاستعانة بزوجها، الذى شجعها وقدم الدعم لها، فبدأت بإقامة مشروعها وساعدها زوجها عن طريق السفر إلى محافظتي المنصورة وسوهاج لجلب الأخشاب المطلوبة لتصنيع المشابك، ثم شراء الماكينات الخاصة للمشروع، وبدأ مشروعها في النجاح، كما استعانت بسيدات القرية بمساعدتها فى العمل.

استمر مشروع مها بنجاح لكن جاءت جائحة كورونا وعصفت بمصدر رزق مها، وأوقفت المشروع عن العمل وإغلاق المصنع، قبل ظهور طاقة نور لها، عندما علمت عن طريق الإنترنت بمسابقة «نوال مصطفى لريادة الأعمال للغارمات»، وتتمثل المسابقة في اختيار 10 مشاريع لسيدات، تحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على دعم كامل للمشروعات، كما تحصل الأخريات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

شاركت «مها» فى المسابقة ونجحت فكرة مشروعها، وحصلت على المركز الأول بين المتقدمين للمسابقة، واستعادت فتح مصنعها وعاد مشروعها للعمل مرة أخرى، بعد حصولها على الدعم الكامل لتمويل المشروع.

صناعة المشابك الخشبية

وعن مراحل صناعة المشابك الخشبية توضح مها، أنّ صناعة المشابك الخشبية تمر بعدة مراحل، أولها مرحلة المنشار وتكون بدخول قطعة الخشب الكبيرة للتقطيع على المنشار بمقاسات معينة، ثم دخول قطع الخشب إلى ماكينة الحلية، وتقطيعه إلى أصابع بواسطة ماكينة التصبيع، وأخيرًا يمر بمرحلة تركيب السوستة المعدن وآخر مرحلة التغليف، لافتة إلى أن السوستة المعدن الخاصة بالمشابك الخشبية تجلبها من القاهرة عن طريق شركات الشحن.

وأخيرًا تتمنى، مها، من الله أن ينجح مشروعها، حتى تُأمن مستقبلها ومستقبل أطفالها، كما تحلم بتوسيع وتكبير مشروعها وتضيف خط إنتاج أخر إلى المشروع، وشراء ماكينات حديثة، وتوفير وسيلة مواصلات خاصة لنقل العاملات لمصنعها.