مهندس زراعي يوضح كيفية زراعة الفلفل وبعض البذور بطريقة سهلة في المنازل

تسعى الدولة إلى مواجهة التغيرات المناخية باتباع كل الإجراءات المتفق عليها دوليا من أجل الحفاظ على البيئة، وتنشر كل المؤسسات الوعي بين المواطنين، بعقد الندوات الإرشادية والمؤتمرات العلمية، تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ cop 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا.

وتقدم «الوطن» وصفات زراعية سهلة يوضحها المهندس الزراعي محمد عطية في سطور التقرير التالية، لتتبعها ربات المنازل أو الأشخاص الذين لا يجيدون الزراعة، للتمكن من توفير الخضروات في المنازل، بزرع الخضروات التي نحتاج إليها يوميا في المطبخ، ويمكننا زراعتها في قصاري على سطح المنزل أو البلكونات.

وقال المهندس محمد عطية، في حديثه لـ«الوطن» إنه يمكن زراعة الفلفل أو الخضروات التي لها بذور يمكن نزعها وتجفيفها، بطريقة سهلة، في قصاري بالتربتين الرملية أو الطينية في قصاري، لافتا إلى وضع البذور في كوبايات أو أكياس «مجهزة كتربة بديلة»، وبعد إنباتها يتم نقلها إلى قصاري المجهزة كتربة دائمة للزراعة لحين جني الثمر، على أن تحتوي القصاري على تراب أو رمل ويضاف إليه الكومبوست أو روث المواشي كتسميد للتربة، ثم تنقل إليه الشتلات.

الزراعة في التربتين الرملية والطينية

ولفت عطية إلى أن الزراعة في المنزل أحد سبل مواجهة تغيرات المناخ مثل زراعة الفلفل تبدأ في شهري أغسطس وسبتمبر، وتناسبه التربتين الرملية والطينية، مرجحا الرملية لقدرتها على تصفية وترشيح نفسها سريعا، ويتم ري النبات صيفا يوميا خاصة للتربة الرملية بينما يكن بمعدل 3 أيام أسبوعيا في الشتاء، فيما تتباعد فترات الري للتربة الطينية خاصة في الشتاء وذلك لأنها لا تستطيع تصفية نفسها كالتربة الرملية.

تجهيز التربة بالكمبوست والكبريت

وقال عطية إنه يمكن زراعة الفلفل في قصاري في بلكونة المنزل أو على سطحه، ويتم جني الثمار خلال شهر أو أكثر، لافتا إلى أهمية إضافة كبريت زراعي وكمبوست إلى التربة المجهزة للزراعة في القصاري لينمو النبات كما ينمو في الحقول تحت رعاية زراعية جيدة.

الحفاظ على البيئة بالزراعة

وأشار المهندس الزراعي محمد عطية إلى أهمية اعتماد المواطن في منزله على نفسه في توفير احتياجاته الأولية من المأكل مثل الخضروات والفاكهة بزراعتها وتوفيرها بخامات من البيئة ومعرفة اتباع الخطوات المناسبة والصحيحة للزراعة، لافتا إلى أن الزراعة توفر الحاجات الأولية من المأكل، فضلا عن الحفاظ على البيئة من خلال الزراعة.

زراعة البطاطس والبطاطا في البلكونات

ويشير المهندس الزراعي إلى جودة التربة الرملية، خاصة أنها تحافظ على البطاطس وتمنعها من العفن مقارنة بالتربة الطينية، وذلك كونها تعمل على تصفية نفسها سريعا من المياه، لافتا إلى ري القصاري المنزرعة بالبطاطس بمعدل 3 أيام أسبوعيا في الشتاء بينما يكون الري يوميا في الصيف، وذلك يتوقف أيضا على عمر النبات فكلما كان عمره صغيرا يقل الري نسبيا.

مواجهة تغيرات المناخ بالزراعة

واختتم حديثه قائلا إن العالم بحاجة لتوفير الاحتياجات الأولية خاصة من المواد الغذائية من خلال الزراعة بأبسط وأقل التكاليف بالتزامن مع تغيرات المناخ التي يواجهها العالم، بزراعة الخضروات والفاكهة على أسطح المنازل والبلكونات أو في المساحات الفضاء الصغيرة أمام المنزل.