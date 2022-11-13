ندوة في «زراعة سوهاج» لمناقشة سبل تقليل تأثير تغيرات المناخ على المحاصيل

نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج ندوة توعوية تحت عنوان «تقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي»، حاضر فيها الدكتور منصور أحمد حفني، رئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي، حيث استعرض دور المرشد الزراعي في توصيل المعلومات الزراعية، مثل الأصناف والهجن المتحملة للظروف القاسية وطرق الزراعة الحديثة ومواعيد الزراعة التي تساهم في التغلب على تأثير التغيرا ت المناخية وزيادة معدلات الإنتاج الزراعي.

أهمية زراعة الأصناف ذات الحرارة العالية

وتحدث الدكتور محمد حلمي، رئيس قسم المحاصيل، عن أهمية زراعة الأصناف المتحملة للحرارة العالية وشح المياه، مثل «مصر 1» و«مصر 2» و«سدس 12»، والزراعة في المواعيد الموصي بها.

التنبؤ بإصابات النباتات

شارك في الندوة الدكتور عبد العليم سعد، مدير وحدة مكافحة الآفات، والذي أكد على وجوب التنبؤ بإصابة الحشرات والإنذار المبكر على أسراب الحشرات المسافرة التي تمر على مصر، وكيفية التغلب عليها نتيجة التغيرات المناخية.

وفي ختام الندوة دارت حلقة نقاشية بين الطلاب والمحاضرين حول الدور المستقبلي لطلاب كليات الزراعة كمهندسين زراعيين في زيادة المساحة المنزرعة، والتوصية بالأصناف والهجن المتحملة للظروف القاسية والعمليات الزراعية ومواعيدها للتغلب على التغيرات المناخية.