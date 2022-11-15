اتفاق «فرنسي صيني» على توحيد الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية

اتفقت فرنسا والصين في قمة مجموعة العشرين التي تشهدها «جزيرة بالي» الإندونيسية، على توحيد الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية. وفي وقت سابق، التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره الصيني «شي جين بينج» قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين. ودعا الأول يدعو خلال لقائه «بينج»، إلى توحيد الجهود بين الجانبين لوقف الأزمة.

وكانت وفود مجموعة دول العشرين، وصلت في وقت سابق، إلى مقر انعقاد القمة في «بالي» الإندونيسية، كما وصل ولي العهد السعودي، الأمير رمححمد بن سلمان، إلى الجزيرة الإندونيسية للمشاركة في القمة، فوقا لما ذكرته قناة «اعلربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن بيان قمة مجموعة الـ20 سيظهر تنديد معظم دول المجموعة، الأزمة، فيما أوضح مسؤول أمريكي، أن القمة العشرين ستتناول تأثير الأزمة الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي.

قمة العشرين ستتخذ قرارات بشأن سلاسل إمداد الغذاء

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن قمة مجموعة العشرين، ستتناول الأوضاع الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، موضحا أن القمة ستتخذ قرارات بشأن الأمن العالمي وسلاسل إمداد الغذاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل، إن أوروبا لا تريد تكرار مع الصين خطأ الوقود الأحفوري الذي ارتكبته مع روسيا.