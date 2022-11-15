نهال عنبر عن بدايتها الفنية: أمي كانت رافضة وهددتني بالمقاطعة

تحدثت الفنانة نهال عنبر، عن بدايتها الفنية، مؤكدة أن نقطة انطلاقها الفنية كممثلة كانت في فيلم «طيور الظلام» مع الفنان عادل إمام، وأن أسرتها لم ترضى بدخولها الوسط الفني وعملها في التمثيل وخاصة والدتها.

وأوضحت نهال عنبر خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن والدتها اتخذت موقفا شديدا من عملها كممثلة وهددتها بالمقاطعة وأنها كانت تعمل مديرة فرع لشركة سياحة لمدة 5 سنوات وسبقتها 5 سنوات أخرى كمشرفة في الشركة.

وأشارت نهال عنبر إلى أنها بدأت التمثل وهي مديرة لفرع إحدى شركات السياحة، حيث عرض عليها المخرج رمسيس نجيب، بطولة فيلم نادي الذكريات وعمرها 17 عاما.

وقالت إن المخرج محمد عبدالعزيز، اقترح عليها المشاركة في فوازير مع الفنان الراحل سمير غانم وتفاجئ بآدائها رغم أنها كانت المرة الأولى لها، ونصحها بالاستمرار في الأعمال الفنية وشاركت بعدها في فيلم طيور الظلام.