نهال عنبر تكشف تفاصيل آخر مكالمة مع المخرج علي عبد الخالق: «أنا تعبان»

حرصت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على حضور جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق والتي خرجت من مسجد السيدة نفسية، وذلك لتوديعه إلى مثواه الأخير.

علاقة صداقة

وقالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن علاقة صداقة قوية كانت تجمعها بالمخرج الكبير، واصفة إياه بأنه كان متدينا، ولا يترك صلاة أبدا حتى في أوقات مرضه، وكان حريصا دائما على فعل أعمال الخير.

وأشارت «عنبر»، إلى أنها كانت حريصة علي التواصل مع المخرج الراحل باستمرار، وكانت آخر مكالمة بينهما قبل وفاته بيومين، إذ أخبرها بأنه مريض، موضحة: «كنت كل ما أقوله عامل إيه، يقول لي أنا تعبان أوي يانهال، ادعي لي»، وناشدت الجمهور بالدعاء للراحل بالرحمة.

نجوم الفن في جنازة الراحل علي عبدالخالق

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق، أبرزهم الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وطارق النهري، والمخرج خالد جلال، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

وقدم المخرج علي عبد الخالق مسيرة فنية طويلة، مليئة بالنجاحات الكبيرة، وعمل معه أبرز نجوم الفن المصري، أبرزهم الفنان الكبير الراحل نور الشريف، والذي قدم معه أعمالا ناجحة.

معاناة علي عبد الخالق مع سرطان الرئة

وعانى المخرج علي عبد الخالق في آخر أيامه من سرطان الرئة من الدرجة الرابعة، وانتشر في القصبة الهوائية، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعلاجه على نفقة الدولة.