الفنان ناجي سعد يتحدث عن بداياته الفنية: كونت فرقة «رباعي أضواء المدينة»

قال الفنان ناجي سعد، إن بداياته الفنية كانت من مسرح الجامعة حيث كون فرقة باسم «رباعي أضواء المدينة»، وكانت تقدم عروضًا مجانية بواسطة 4 شباب تضم أغاني «مقلوبة» حيث يحولون الأغاني لمنولوجات كوميدية.

بدايته مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي

وأضاف ناجي سعد خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن شركائه في الفرقة لم يعملوا في الفن وتركوه عقب انتهاء الدراسة الجامعية لافتًا إلى أنه عمل في المسرح بمساعدة الفنان عبدالمنعم مدبولي وعرض عليه المشاركة في مسرحية «مع خالص تحياتي»، ثم توالت المسرحيات التي شارك فيها.

ولفت ناجي سعد إلى أنه شارك في عدد من المسرحيات مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي والفنان الراحل محمد نجم والفنانة الراحلة ليلى فهمي، مشيرًا إلى أن الفنانة إسعاد يونس نفسها شاركت معه في أحد هذه المسرحيات «أنا نسيت اسمي».