أنغام وبهاء سلطان «ترند» السوشيال ميديا بسبب «برومو» dmc

يترقب الجمهور، عرض برنامج أنغام على شاشة قناة dmc، في الساعة التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة، ويجمع بين النجمين أنغام وبهاء سلطان، وذلك بعدما شوقت «أنغام» متابعيها للحلقة الجديدة المرتقبة مساء اليوم، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير إنستجرام، بصحبة «سلطان» للتنويه عن اللقاء بينهما.

حلقة بهاء سلطان وأنغام تعرض الخميس والجمعة

وتصدرت أنغام وبهاء سلطان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمجرد نشر مقطع تشويقي للقاء الفني المرتقب بينهما من خلال برنامج «أنغام» والذي انطلق عرضه مع بداية شهر أكتوبر الماضي، واستقبل عدد من النجوم أبرزهم مدحت صالح، راغب علامة، نوال الزغبي، فرقة واما.

أغاني جديدة وقديمة

وعبرّت أنغام، عن سعادتها لظهور بهاء سلطان في برنامجها الجديد والذي يحمل نفس اسمها، وتأكيدها أنها استمتعت خلال تسجيل الحلقة المرتقب عرض الجزء الأول منها مساء اليوم، على أن يعرض الجزء الثاني مساء غد الجمعة في التاسعة مساءً.

وكشف بهاء سلطان، في تصريحات له، عن تقديمه عدد كبير من الأغنيات سواء جديدة أو قديمة، في برنامج أنغام، ووصفها بأنها ستكون حلقة رائعة، خصوصًا للعلاقة الطيبة التي تجمعه وأنغام.