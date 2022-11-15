شروط وموعد إضافة أفراد في بطاقة التموين.. الخدمة للأسر الأولى بالرعاية

إضافة أفراد في بطاقة التموين من أكثر الخدمات التموينية التي يترقبها أصحاب البطاقات المدرجين على منظومة الدعم التمويني، لرغبتهم في زيادة عدد الأفراد المقيدين على البطاقة من أجل زيادة الدعم المخصص للبطاقة شهريًا من السلع ويوميًا من الخبز البلدي المدعم.

موعد إضافة أفراد في بطاقة التموين

ويرتبط موعد إضافة أفراد في بطاقة التموين، بصدور قرار رسمي من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح باب إضافة المواليد لأصحاب البطاقات المستحقين لزيادة الدعم المخصص لهم، إذ أكّدت مصادر لـ«الوطن» أنَّه حتى الآن لا يوجد أي قرار رسمي صادر من وزير التموين باستثناء تعليمات وتوجيهات منه لمديري مديريات التموين على مستوى المحافظات باستلام طلبات المواطنين الخاصة بخدمات البطاقات بما فيها طلبات إضافة المواليد.

ما هي بطاقات التموين المنتظر إضافة المواليد لها؟

ووفقًا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإنَّه حال فتح باب إضافة المواليد لحاملي البطاقات، فستكون الخدمة متاحة فقط للأسرة صاحبة البطاقة التي لا يزيد عدد أفرادها على 4 أفراد فقط، بحيث يصل عدد أفراد بطاقة التموين بعد إضافة الأبناء عليها لـ4 أفراد شاملين الزوج والزوجة و2 من الأبناء، بشرط أن تكون الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا للدعم التمويني.

وتجري وزارة التموين حاليًا ربطًا إلكترونيًا مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من أجل إعداد قاعدة بيانات عن الأسر الأولى بالرعاية بناء على قيمة معاشاتهم أو رواتبهم، وأيضًا للمواطنين المستحقين لمعاش «تكافل وكرامة» الذي تمنحه وزارة التضامن لنحو 5 ملايين و100 ألف أسرة.