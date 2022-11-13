السجن المشدد 5 سنوات لمزارع حاول قتل ابن عمه في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، الدائرة الأولى اليوم الأحد، بالحكم على مزارع بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل ابن عمه (عامل)، عن طريق إطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة ببتر ساقيه بسبب خلافات على الميراث في إحدى قرى مركز قنا.

جاء الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، جلسة المحاكمة في محكمة جنايات قنا وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

تعود أحداث الواقعة إلى 11 مايو من العام الماضي عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ب، 41 عاما في تهمة الشروع في قتل ابن عمه بدر عبدالنعيم ، 32عاما بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش، تجاهه تسببت في إصابته بعاهة مستديمة ببتر ساقيه.

الخلافات بسبب الميراث

وكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتهم وابن عمه بإحدى قرى مركز قنا، بسبب خلافات على الميراث ما دفعه إحصار بندقية خرطوش وأطلق النار على ابن عمه أدت الى إصابته بطلقات نارية بمنطقة الركبة تسببت في بتر الطرفين السفليين حفاظا على حياته، ثم أطلق المتهم طلقة واحدة على نفسه لإخفاء جريمته، وهو كشفه الطب الشرعي.

ضبط المتهم بقتل ابن عمه

جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لتتولى التحقيقات، واتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.