«الأعلى للجامعات»: تخصيص 20% من مقررات كليات التربية لقضايا العصر والمناخ

قال الدكتور ماجد أبوالعنين، عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن كليات التربية في مختلف الجامعات المصرية اتجهت لتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالنسبة للطلاب الملتحقين الجدد هذا العام، موضحاً أنه هناك بعض الكليات وصلت إلى الفرقة الثالثة وهي تطبق نظام الساعات المعتمدة وأهمها كلية التربية بجامعة عين شمس.

وأضاف الدكتور ماجد أبوالعنين، ي تصريح لـ«الوطن»، أن نظام الساعات المعتمدة يتيح مرونة في اختيار الطالب للمقرات الدراسية التي يفضل دراستها والتي تواكب مهاراته وأيضاً بها مرونة في توصيف المقرر الدراسي النفسي، موضحاً أن اللائحة الجديدة لتطوير نظام التعليم بكليات التربية تشتمل على تخصيص 20% من المقررات الدراسية لمستجدات العصر كقضية التغيرات المناخية.

النظام الجديد في كليات التربية حالياً يركز على الجوانب التطبيقية

وأكد عضو لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن النظام الجديد في كليات التربية حالياً يركز على الجوانب التطبيقية لكل مقرر دراسي، فضلاً عن كونه يتيح متابعة مستوى الطالب بدقة، لافتاً إلى أنه تم وضع اللائحة الجديدة لكليات التربية التي تنص على ذلك بعد عمل دراسة لنظام التعليم في كليات التربية لـ90 دولة وتم إعادة تقييم الإطار الفكري المرجعي.

5 كليات تربية بها برامج ستيم

ونوه الدكتور ماجد أبوالعنين، إلى أن كليات التربية حالياً بها تنوع في برامجها المقدمة لتواكب احتياجات سوق العمل، موضحاً أنها تشمل 5 برامج «سيتم» أي المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وهي كليات التربية بجامعات عين شمس، أسيوط، الزقازيق، المنصورة والمنيا، موضحاً أن برامج سيتم تشمل محورين الأول هو الدراسات العليا والتي تشمل إعداد معمل مدارس المتفوقين ودبلومة إعداد مديري المدارس وبالنسبة للمحور الثاني الخاص بطلاب البكالوريوس فيوجد البرنامج في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والبيولوجي، فضلا عن أنه جاري التوسع في هذه النوعية من البرامج.

وعن المدارس الدولية، أكد أن الالتحاق بالعمل فيها يرجع إلى السمات والمهارات الشخصية للمعلم وقدرته على تطوير نفسه، مشيرا إلى أن كلمة برنامج تعني كل ما يدرسه الطالب على مدار أربعة سنوات ويُكتب له في شهادة التخرج.