أمطار الإسكندرية تهطل على بعض المناطق فجرا.. والصرف الصحي: تعاملنا معها

ضربت أمطار الإسكندرية، فجر اليوم، مناطق متفرقة غرب المدينة الساحلية والتي تباينت شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، واستمرت لقرابة ساعتين وربع قبل أن تتوقف وتعود مجددًا صباحًا، بينما تعامل رجال شركة الصرف الصحي في الإسكندرية معها في ظل استمرار حالة الطوارئ.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إن المحافظة شهدت طقسًا ممطرًا إذ هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة منذ الساعة 2:30 صباح اليوم الثلاثاء وتوقفت الساعة 4:45 على مناطق غرب الإسكندرية، فيما عادت الأمطار بكثافات متفاوتة على مختلف مناطق المحافظة من الساعة السابعة صباحًا.

التعامل السريع مع أمطار الإسكندرية اليوم

واضاف «نافع» لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية اليوم لم تتسبب في أي تجمعات حيث جرى التعامل السريع معه فور هطولها من أجل تيسير العملية المرورية صباحًا على المواطنين للذهاب إلى العمل والمدارس، وذلك عبر معدات وسيارات الشركة.

استمرار تمركز سيارات الصرف للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، وإستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

رقم طوارئ الصرف الصحي للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو على رسايل صفحة الشركة على «فيسبوك».