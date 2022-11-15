هشام المهيري رئيسا للمجلس التنفيذي للاتحاد العربي للبلديات والسياحة

أعلن المؤتمر الرابع للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة المنعقد في سوريا للدورة النقابية 2022 - 2026، والمقام خلال الفترة من 14 حتى 15 نوفمبر الحالي بحضور جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، ومنظمات ونقابات عمّالية من «مصر، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان، وليبيا»، انتخاب هشام فاروق المهيري، رئيسًا للمجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة من مصر للمرة الثانية على التوالي.

المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة

كما فاز من مصر محمد عبداللطيف، مقررا للجنة الشباب، ومختار أبو الفتوح، وأشرف عبدالمنعم أعضاء مجلس تنفيذي للاتحاد من النقابة العامة للخدمات الإدارية، ومجدي خليل، وطارق سليمان، أعضاء مجلس تنفيذي للاتحاد من النقابة العامة للسياحة.

وقال هشام فاروق المهيري، رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إنه سيتم تعزيز العمل النقابي العربي المشترك بين النقابات العربية، في جميع المجالات ومنها السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال العرب بالتعاون مع المنظمات الأعضاء والاتحادات المهنية العربية، وتعزيز السوق العربية المشتركة، وتنشيط السياحة العربية الدولية.

استكمال مسيرة التنمية والاستقرار

وتابع فاروق المهيري: «عمال مصر يؤيدون القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل خطواته وأعماله، لأنّها تعود بالنفع على مصرنا الغالية، والأمة العربية، حفظ الله مصر، وشعبها، وجيشها، وشرطتها تحيا مصر تحيا مصر».