آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.. موسكو تعلن مقتل 290 عسكريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، مقتل 290 عسكريًا أوكرانيًا خلال الاشتباكات على جبهات القتال المختلفة، وذلك في تقريره اليومي لمستجدات العملية العسكرية ليوم الاثنين 14 نوفمبر.

كما استطاعت القوات الروسية السيطرة على بلدة «بافلوفكا» التابعة لإقليم دونيتسك بالكامل، وتعد هذه البلدة بابًا لمزيد من الهجمات الروسية في إقليم دونباس وفقا لوكالة نوفوستي.

وأضاف بيان المتحدث العسكري، أنَّه تمّ إحباط محاولة هجوم قامت بها مجموعتان من سرية تابعة للقوات الأوكرانية، بقرب قرية «كزيموفكا» في منطقة لوجانسك الشعبية، ما أدى إلى قتل 120 جنديًا أوكرانيًا و6 دبابات و5 مركبات قتال مشاة و3 مدرعات و5 مركبات.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 الأخيرة في إقليم لوجانسك: 90 مقاتلًا بين قتيل وجريح و5 مركبات مدرعة و6 شاحنات.

روسيا تدمر رادار منظومة «إس-300» الأوكرانية

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، حيث تقدمت سرية مشاة أوكرانية للهجوم اتجاه قرية نوفوسيلكا بإقليم دونيتسك، ما أدى لمقتل نحو 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة ومركبتي مشاة ومدرعتين.

وفي منطقة خاركوف وزابوروجيا، دمرت القوات الروسية رادار منظومة «إس-300» المضادة للطائرات، وكذا مستودع أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية بالقرب من خيرسون.

كانت وزارة الدفاع الروسية أشارت منذ أسبوع إلى أنَّ نسبة الخسائر الأوكرانية إلى الروسية في اتجاه أوجلدار تصل إلى 9 :1، وفي نفس الوقت زار الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي مدينة خيرسون عقب انسحاب روسيا التكتيكي منها مساء الأحد في تطور للأزمة الروسية الأوكرانية.

تطوّر في الأزمة الروسية الأوكرانية

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنَّه سيدرب 15 ألف مجند أوكراني في دول الاتحاد لمواجهة روسيا التي وافقت اليوم الأمم المتحدة على مشروع قانون يفرض تعويضات عليها تدفعها لأوكرانيا وسط صمت روسي حتى الآن.