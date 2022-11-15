عرض النسخة المرممة من «الاختيار» لـ يوسف شاهين بمهرجان القاهرة السينمائي

تعرّض النسخة المرممة من الفيلم الروائي «الاختيار» للمخرج الراحل يوسف شاهين، اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أحداث الفيلم الروائي «الاختيار»

فيلم الاختيار إنتاج عام 1970، وتدور أحداثه حول محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، ويعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم «سيد» الكاتب الشهير الذي لديه دائرة عالقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق، في الساعة الـ 6:30 مساءً بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

فعاليات مهرجان القاهرة

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 مستمرة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

أصبحت «كلاسيكيات القاهرة السينمائي» من الأشياء المميزة التي يحرص عليها مهرجان القاهرة بدورته الـ44، بعرض عدد من الأفلام الكلاسيكية الخالدة في أذهان الجمهور، والتي تركت آثر في نفوسهم، ليتم ترميمها وعرضها من جديد كنوع من تقديم الشكر والعرفان لأبطالها .

وقررت إدارة مهرجان القاهرة هذا العام ترميم 3 أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية استعدادًا لعرضها في أيام المهرجان، وهما «أغنية على الممر» 1972 للمخرج علي عبدالخالق وبطولة محمود مرسي وأحمد مرعي وصلاح السعدني، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، و«الاختيار» 1971 للمخرج يوسف شاهين، بطولة سعاد حسنى وعزت العلايلي، وفيلم «يوميات نائب في الأرياف» 1969 للمخرج توفيق صالح.