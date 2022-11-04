السقا: مسلسل الاختيار عمل مرهق لأنه استرجاع لواقع مر عشناه خلال تلك الفترة

قال الفنان أحمد السقا إن «سكربيت» مسلسل «الاختيار» كان مرهقا للغاية بالنسبة له، لأنه كان استرجاعًا للواقع المر الذي عاشه كل المصريين في تلك الفترة .

وأضاف، خلال الندوة الحوارية التي عقدت في معرض كتاب الشارقة 41 مع الكاتب هاني سرحان مؤلف المسلسل، وأدارتها الإعلامية سالي شاهين، أنه شعر أن الحلقات لا تكفي لتقديم ما كان يدور بداخلة في تلك الفترة، لافتا إلى أن كل عناصر العمل من سيناريو وحوار وإخراج جعلته يتفوق على نفسه في تقديم الشخصية بشكل مميز.

السقا: فريق عمل الاختيار قدم ماتش قوي وكسبه

وأشار إلى أنه يعتقد أنه وزملاءه من فريق العمل، الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنان ياسر جلال وكل أفراد الفريق، كانوا بمثابة فريق كرة قدّم مباراة قوية وحقق فوزا و«كسبنا الماتش»، متمنيا أنه يجمعه عمل آخر بهذا الفريق العظيم.

وشدد «السقا» على أن مسلسل «الاختيار» ساعد على تشكيل وجدان الشباب والأطفال وجدّد حبهم للوطن من خلال متابعة أحداث تاريخية قوية، لافتا إلى أن ابنه وزملاءه كانوا ينتظرون متابعة المسلسل يوميا ويهتمون بأدق التفاصيل فيه».

السقا :أتمنى تقديم مسلسل مثل سوبر مان للأطفال

وقال السقا إنه يتمنى أن يقدم فيلما للأطفال مثل سوبر مان أو بات مان، لافتا إلى أن فيلم أفريكانو كان الأقرب إلى أفلام ديزني لاند.

وعن الأمنية التي تمناها السقا ولم تحقق حتى الآن، هي أن يلعب الجيتار، لافتا إلى أنه كان يلعب كرة القدم، وكان سينضم لفريق الزمالك لولا إصابته برباط صليبي منعه من اللعب.

وكشف عن مشاركته في بطولة مسلسل الجبل الذي يعرض في رمضان المقبل، كما أنه يحضر لعمل سينمائي جديد لفيلم السر، متمنيا أن يكون هناك جزء جديد لفيلم المصلحة.

السقا: هنيدي رأس السهم الذي عبر خلفه جيل كامل نحو النجاح

وعن تصوير جزءٍ ثانٍ لفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، قال السقا إن إجابة هذا السؤال عند الدكتور مدحت العدل، مواصلا: «شهادة حق للفنان محمد هنيدي أنه رأس السهم الذي عبر وعبر وراءه جيل كامل حقق النجاح».