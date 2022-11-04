مؤلف «الاختيار 2»: شخصيات المسلسل تمثل حياة العديد من الضباط في الواقع

قال الكاتب هاني سرحان، مؤلف مسلسل «الاختيار 2»، إن مسلسل الاختيار ساهم في تشكيل وجدان الأجيال الجديدة، وتعريفه بتاريخ حقبة مهمة للغاية.

وتابع، خلال الندوة التي عقدت في مؤتمر الشارقة للكتاب بحضور الفنان أحمد السقا، وأدارتها الإعلامية سالي شاهين، أنه حين عرض علية كتابة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بعد الكاتب باهر دويدار، شعر بقلق شديد، ولكنه قرر أن يخوض التجربة، وأن تخرج بأفضل صورة ممكنة.

وأشار إلى انه جمع في شخصية الضابط بين حياته الإنسانية وحياته العملية، مؤكدا أن شخصيات المسلسل تمثل حياة العديد من الضباط في الواقع.