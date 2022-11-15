بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم «تروسيكل» وسيارة نقل بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين «تروسيكل» مع سيارة نصف نقل بطريق مصر اسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار للأجهزة الأمنية بالبحيرة

وورد إخطار للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى ايتاي البارود العام 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر.

أسماء المصابين

وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: رضا جابر فتح الله، 40 سنة، مقيم إيتاي البارود، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد مبروك نوح، 39 سنة، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الساق اليمنى، محمد طلعت قشوع، 21 سنة، سائق، مقيم محافظة الغربية، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم

نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود

ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.