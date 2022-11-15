جمعية الصيد الآلي بكفر الشيخ: حذرنا العاملين على 65 مركبا من الطقس المتقلب

قال حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على سواحل البرلس والمطلة على مياه البحر المتوسط شهدت تقلبات جوية عديدة من بينها وجود سحب منخفضة، وهبوب رياح بلغت سرعتها 13كم/ساعة، مع فرص سقوط الأمطار 20%، ونسبة الرطوبة 56%، كما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 24، والصغرى 13، الأمر الذي دفعنا لمطالبة الصيادين بتوخي الحذر.

إقلاع 65 مركب صيد

وأضاف «شرابي» في تصريح لـ«الوطن»، أنهم طالبوا الصيادين بضرورة الالتزام بعوامل السلامة البحرية وعدم المخاطرة بمراكبهم حال تزايد حالة الطقس بالبرلس لموجة الطقس السيئ، مشددًا على أن 65 مركبا للصيد أبحرت.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وأوضح أن ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط تخطى حاجز الثلاثة أمتار وهو أمر ينذر بالخطر جراء العوامل الجوية للطقس خلال هذا اليوم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو مترًا، مع بداية الحدود مع محافظة البحيرة بملتقى مدينة رشيد، وكذلك مع حدود مدينة جمصة بمحافظة دمياط.